Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek mają wspólne plany. „Nie zostawimy was”

W piątek nastąpiło to, o czym plotkowano od pewnego czasu: Krzysztof Stanowski pożegnał się z Kanałem Sportowym. Dzień później o analogicznej decyzji poinformował Robert Mazurek, który wspólnie ze Stanowskim prowadził satyryczny program MAZUREK & STANOWSKI, w którym komentowali bieżące wydarzenia społeczne i polityczne.

Stanowski i Mazurek odchodzą z Kanału Sportowego

„Szanowni, Żegnam się z Kanałem Sportowym, ale nie z Państwem. To przez Krzysztofa Stanowskiego zszedłem na złą drogę i zostałem jutuberem, niewykluczone, że jeszcze trochę nim pobędę” – napisał na portalu X Robert Mazurek. Wcześniej oświadczenie dotyczące powodów rozstania się ze Stanowskim wydali pozostali twórcy Kanału Sportowego.

„Mamy różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Kanał Sportowy to już nie tylko Borek, Pol, Stanowski i Smokowski – to cała grupa ludzi, którzy kochają to, co robią. To również cała olbrzymia społeczność, którą wspólnie stworzyliśmy” – można przeczytać w oświadczeniu.

Odejścia z Kanału Sportowego. Co dalej planują Stanowski i Mazurek?

Co dalej z duetem Stanowski – Mazurek? Dziennikarze nagrali wideo, które pozwala myśleć, że fani nie muszą nastawiać się na długą rozłąkę z dziennikarzami.

– Dzień dobry, to jest zamiast porannego Mazurka i Stanowskiego – rozpoczyna nagranie Robert Mazurek. Następnie z przymrużeniem oka zwraca się do kolegi: „Krzysztof, coś Ty narobił? Taki fajny odcinek nagraliśmy!”.

Stanowski przyznaje, że odcinek jest nagrany, ale nie został puszczony. – To dlatego, że tam zdradziliśmy prawdziwe wyniki wyborów. My już je znamy – żartobliwie mówi Mazurek. Panowie wspólnie zapowiadają, że zdradzą je w przyszłości. – Zdradzimy wam również za jakiś czas, co z nami. Nie zostawimy was – kończy Robert Mazurek.

