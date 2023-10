Wyborcza niedziela z opadami deszczu. Nadciąga arktyczne zimno

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W wielu miejscach kraju przyjdzie nam iść na wybory w strugach deszczu. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej oraz Warmii i Mazurach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Początkowo słabo padać może również w rejonie Podkarpacia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 12℃ w centrum kraju, do 14℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w większości kraju w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę, na północy do 70-80 km/h.

Prognoza na początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w południowych regionach. Na północy przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8℃ na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10℃ w centrum kraju, do 11-12℃ na Pomorzu i Wybrzeżu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny wiatr.

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 9℃ na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy dość silny – w porywach rozpędzi się tam do 50-60 km/h.

Silny wiatr i spadek temperatury

Środa również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będą pojawiać się przejaśnienia. W północno-zachodniej i środkowej części kraju okresami wystąpią opady deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8℃ na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum, do 12℃ na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Na czwartek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od południa Polskę będą stopniowo obejmować opady deszczu do 10 l/mkw. Słabiej popada na Pomorzu, do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podkarpaciu, przez 8℃ w centrum kraju, do 9℃ na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany, okresami dość silny.