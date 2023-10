Tragedia na stadionie w podkarpackiej Medyce. Nie żyje 18-latek

Dramat rozegrał się w sobotę 14 października po południu. 18-latek pracował przy przygotowywaniu boiska do niedzielnego meczu piłkarskiego. Wiadomo, że mężczyzna kierował traktorem, do którego przymocowany był wał, którym wyrównywana była powierzchnia boiska. Nie wiadomo dokładnie, co się stało, ale w pewnym momencie 18-latek miał wypaść z ciągnika.

Na boisko została wezwana pomoc. Na miejscu pojawili się strażacy z OSP Medyka i PSP Przemyśl, a następnie także załoga pogotowia ratunkowego. Podjęta została próba reanimacji, ale życia 18-latka nie udało się już uratować.

Nie żyje 18-latek. Mecz w Medyce odwołany

- W trakcie prac przygotowujących boisko do niedzielnego meczu piłkarskiego, doszło do tragicznego wypadku. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia – poinformowała w rozmowie z portalem Nowiny24.pl aspirant Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Sprawą zajmuje się prokuratura. Zabezpieczony został traktor, na którym pracował 18-latek. W związku z tragiczną śmiercią młodego mężczyzny, odwołany został niedzielny mecz. 15 października na stadionie w Medyce miało odbyć się spotkanie gospodarzy – LKS Bizon Medyka z drużyną LKS Olszynka.

