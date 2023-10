Referendum 2023. Jakie są pytania referendalne?

Wybory 2023 będą wyjątkowe, ponieważ Polacy nie tylko zagłosują na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu, ale też będą mogli wziąć udział w referendum ogólnopolskim. Co warto podkreślić, nie ma konieczności uczestniczenia w referendum nawet jeśli bierze się udział w głosowaniu w wyborach.

Jakie są pytania w referendum?

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w referendum, odpowiedzą na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Nie chcę brać udziału w referendum. Co zrobić?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, głosowanie w referendum jest dobrowolne. Oznacza to, że można np. wziąć udział w głosowaniu w wyborach, a nie uczestniczyć w referendum. Wyborca ma obowiązek poinformować członka komisji, czy wypełnia wszystkie trzy karty do głosowania. Może przyjąć tylko jedną (np. do Sejmu), a pozostałe zostawić. Aby zrezygnować z udziału w referendum, należy odmówić przyjęcia karty referendalnej od członka obwodowej komisji wyborczej. Powinno to zostać odnotowane w spisie wyborców.

W przypadku odmowy przyjęcia którejś z trzech kart do głosowania, komisja wyborcza umieszcza w spisie wyborców stosowną adnotację w rubryce „uwagi”. Zapisuje, jakiej karty odmówił wyborca („bez Sejmu”, „bez Senatu”, „bez referendum”).

Co ciekawe, wyborca ma prawo do zmiany zdania i do ponownego odwiedzenia lokalu wyborczego, jeśli zdecyduje, że jednak chce oddać swój głos również na pozostałych kartach. Jeśli więc ktoś odwiedzi lokal wyborczy rano, wypełni jedną bądź dwie karty, a po południu dojdzie do wniosku, że jednak chciałby wziąć udział w referendum – może to zrobić. Lokale wyborcze są czynne w godzinach 7-21 i w tym czasie można oddać swój głos.

W przypadku referendum frekwencja odgrywa dużą rolę. Jest ono wiążące dopiero wtedy, gdy weźmie w nim udział powyżej 50 proc. uprawnionych do głosowania osób.