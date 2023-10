Wybory 2023. Jak sprawdzić, gdzie jest mój lokal wyborczy? Lista lokali

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach 7-21. W tym czasie wyborcy będą decydować o tym, kto dostanie się do Sejmu i Senatu. W tym roku wyjątkowo równocześnie będzie odbywało się również referendum ogólnopolskie, ale wzięcie w nim udziału nie jest obowiązkowe. Jak mamy sprawdzić, gdzie głosować?

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Jest co najmniej kilka sposobów. Informację o tym, do którego lokalu wyborczego jesteśmy przypisani na podstawie miejsca zameldowania, znajdziemy na stronie wybory.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń, a czasem także w lokalnej prasie bądź na słupach ogłoszeniowych.

Prostym sposobem, żeby ustalić, gdzie mamy głosować, jest wyszukiwarka obwodów udostępniona przez Państwową Komisję Wyborczą. Na mapie bądź liście znajdującej się po prawej stronie należy wybrać swoje województwo, powiat, gminę bądź dzielnicę. Następnie dostaniemy listę obwodów głosowania wraz z siedzibami i ich zasięgiem. Wystarczy sprawdzić, gdzie przypisany jest nasz adres.

Aby móc udać się do Obwodowej Komisji Wyborczej w danej gminie, trzeba być wpisanym do rejestru wyborców. Jest to automatyczne w przypadku osób, które posiadają stały adres zameldowania w danym miejscu. Ważne! Meldunek tymczasowy nie oznacza automatycznego wpisu do rejestru wyborców.

Głosowanie w innym miejscu niż miejsce zameldowania

Osoby, które chcą oddać głos poza miejscem zamieszkania czy w innym miejscu niż to, w którym są zameldowane na stałe, były zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu gminy. Należało to zrobić do 12 października. Po złożeniu wniosku wyborca otrzymywał zaświadczenie o prawie do głosowania w danym miejscu, a nasze dane powinny zostać wpisane na listę wyborców w tym konkretnym urzędzie gminy.