Wybory 2023. Sondaż exit poll. Co to jest i czy jest wiarygodny?

Zanim Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, publikowane są wyniki badań exit poll. W niedzielę 15 października o godzinie 21 (jeżeli cisza wyborcza nie zostanie przedłużona) największe stacje telewizyjne – TVP, TVN i Polsat – podadzą wyniki wyborów do parlamentu oparte na sondażu exit poll.

Sondaż exit poll – co to jest?

Sondaż exit pollto badanie preferencji wyborczych, które przeprowadzane jest w dniu głosowania przed lokalami wyborczymi. Ankietowane są te osoby, które oddały swój głos w wyborach. To oznacza, że zebrane wyniki pochodzą wyłącznie od osób zdecydowanych, które brały udział w głosowaniu. Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów i frekwencji wyborczej.

Dwa sondaże exit poll: Ipsos i Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

W tym roku będziemy mieli novum – dwa badania exit poll. Swoje badanie już po raz kolejny przeprowadzi firma Ipsos, której ankieterzy zapytają wyborców wychodzących z 900 losowo wybranych lokali.

Jak tłumaczył w wywiadzie dla OKO.press dyrektor operacyjny w Ipsos Paweł Predko, komisje zostały wytypowane tak, żeby stanowiły reprezentatywną próbę. To znaczy, żeby np. oddawały całościowe proporcje komisji na wsi i w miastach. Ipsos przeprowadzi około 90 tys. ankiet.

Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych swój sondaż exit poll przeprowadzi także Ogólnopolska Grupa Badawcza. Ankiety będą zbierane we wszystkich 41 okręgach do Sejmu i 100 okręgach do Senatu.

Jaka jest wiarygodność sondażu exit poll?

Paweł Predko z pracowni Ipsos, która realizuje sondaż exit poll, zapowiada, że margines błędu badania wynosi do 2 pkt procentowych. Na taką sytuację wpływa m.in. fakt, że nie wszyscy wyborcy szczerze podają swoje odpowiedzi odnośnie tego, na kogo głosowali. Zazwyczaj ankieterzy otrzymują około 10 proc. odmów. Odpowiedzi z tych ankiet są doliczane szacunkowo na podstawie modeli matematycznych opracowanych przez firmę na podstawie wiedzy o preferencjach wyborczych poszczególnych grup demograficznych.

Wyniki sondaży exit polla przedstawimy chwilę po godz. 21:00 we Wprost. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania oraz komentarze polityków i ekspertów.

