Szefowa KBW: Z taką sytuacją nie mieliśmy wcześniej do czynienia

Szefowa KBW podczas poniedziałkowej konferencji PKW mówiła, że głosowanie w wyborach w jednym z lokali we Wrocławiu zakończyło się po 2 w nocy. Powiedziała, że liczenie głosów idzie sprawnie. Odniosła się do sytuacji osób czekających przed lokalem.

– Warunki były tragiczne, bo widzieliśmy, że było zimno, a wyborcy musieli czekać na zewnątrz. Najważniejsza rzecz, jaka powinna wybrzmieć: to nie PKW organizuje lokale i siedziby komisji i nie PKW dowozi karty z rezerwy. One znajdują się w posiadaniu urzędów gmin i oczywistym, że zaskoczyła wszystkich frekwencja, ale wysoka frekwencja była też w innych miastach. Zakładając, że jest to ogrom zadań, ale musiało tam być jakieś niedociągnięcia – powiedziała.

Głosujący z zaświadczeniem. Apel szefowej KBW

Zdaniem Magdaleny Pietrzak sytuacja mogła wynikać z tego, że wyborcy w tej komisji byli niedopisani do spisu wyborców. –Jest duże prawdopodobieństwo, że powstało tam duże osiedle, nowy blok i duża liczba wyborców nie zameldowawszy się nie znalazła się w spisie wyborców (...) W momencie gdy zameldowania nie ma, to wyborca nie figuruje w rejestrze – mówiła.

Spis wyborców (zgodny z meldunkiem) obejmował około 2,4 tys. osób. Ponad 1,6 tys. osób postanowiło stawić się na wybory z zaświadczeniem.



–Tak naprawdę ta instytucja prawna zaświadczenia jest dla osoby, która nie wie, gdzie będzie przebywała w dniu głosowania. Jeśli ktoś wie, że tam już mieszka i przebywa tam z zamiarem stałego pobytu, to apel z mojej strony: dopisać się do rejestru wyborców. Nie trzeba będzie wykonywać czynności przed kolejnymi wyborami. Samorząd będzie mógł się przygotować wcześniej – zaznaczyła. Magdalena Pietrzak mówiła, że można to zrobić przez e-usługę, choć urząd ma obowiązek zweryfikowania zamieszkania w danym miejscu.

