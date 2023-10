Prezydent zabrał głos po wyborach. „Było bardzo wiele obaw”

PKW podała częściowe wyniki wyborów parlamentarnych po przeliczeniu głosów z połowy okręgów. – To był bardzo ważny moment. Każde wybory są takim testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, dojrzałym, okrzepłym w decydowaniu o sobie. Wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Te prawie 73 proc. to rewelacyjny wynik – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent podziękował wszystkim wyborcom w Polsce i poza jej granicami. – Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. To były bardzo ważne wybory i cieszę się, że oddaliśmy w nich głosy. (...) Liczenie w komisjach trwa. Na ten moment nie jest to nawet jeszcze 10 mln głosów. Patrząc po wyborach prezydenckich, na pewno będzie to ponad 20 mln oddanych głosów. Trzeba spokojnie czekać – podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos po wyborach: Gratuluję wszystkim wygranym

Duda wyraził nadzieje, że PKW zakończy pracę we wtorek przed południem. – Tak to było wstępnie szacowane. Wszyscy spokojnie czekamy. Jestem ogromnie wdzięczny za udział. Dziękuję członkom komisji, PKW. Co dla mnie najważniejsze, przy tak ogromnej frekwencji, te wybory przebiegły spokojnie. Było bardzo wiele obaw. Jest sytuacja wojenna, mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy atak hybrydowy ze strony białoruskiej; że tych potencjalnych możliwości ingerencji w wybory było bardzo dużo – zaznaczył.

– Nic poważnego w czasie wyborów się nie stało. Był szereg drobnych incydentów. Demokracja w Polsce jest stabilna. Jest głos polskiego społeczeństwa, jaka jest jego wola. Tym, którzy zwyciężyli gratuluję – podsumował prezydent.

