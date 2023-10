Wyniki referendum 2023. PKW podała najnowsze dane

Państwowa Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki referendum. Do godziny 18:20 przeliczono głosy z 26 600 na 31 497 (84,45 proc.) obwodowych komisji wyborczych. – W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 9 749 199 głosów, co stanowi 41,71 proc. liczby uprawnionych do udziału w referendum – przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Dodał również, że nie ma „znaczącej różnicy” w przypadku konkretnych pytań.

Przewodniczący PKW poinformował, że w pierwszym pytaniu pierwszym, trzecim i czwartym liczba głosów na „nie” przekroczyła 96 proc. W przypadku pytania drugiego głosów na „nie” było niespełna 90 proc. Jednak z frekwencją na poziomie 41,71 proc. referendum i tak nie byłoby wiążące.

Referendum. Wyniki exit poll

Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP i Polsatu 97,5 proc. uczestników referendum było przeciwko „wyprzedaży majątku państwowego”, w przypadku pytania o podniesienie wieku emerytalnego 96 proc. głosujących wybrało odpowiedź „nie”, a w trzecim pytaniu 97,8 proc. uczestników głosowania zaprotestowało przeciwko likwidacji bariery na polsko-białoruskiej granicy. 98,6 proc. osób biorących udział w referendum zadeklarowało brak poparcia dla „przymusowej relokacji”, a 1,4 proc. wybrało odpowiedź przeciwną.

Według badania frekwencja w referendum wyniosła 40 proc.

Jakie były w referendum?

Głosowanie w referendum było dobrowolne. Osoby, które zdecydowały się wziąć w nim udział, odpowiadały na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Czytaj też:

Wyniki wyborów 2023. Donald Tusk w okręgu zdobył więcej głosów niż cała lista PiSCzytaj też:

Kto wygrał wybory 2023? PKW podała najnowsze dane