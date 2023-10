11 listopada 2023. Czy za Święto Niepodległości należy się wolne?

11 listopada to w polskim kalendarzu szczególna data. Narodowe Święto Niepodległości ma charakter wyjątkowy i jest hucznie obchodzone w całym kraju. Tego dnia Polacy nie pracują i nie idą do szkoły. Uczestniczą w marszach niepodległości, wybierają się na spacery do ważnych historycznie miejsc i wspominają bohaterów z przeszłości. W całym kraju odbywają się koncerty i festyny z okazji Dnia Niepodległości.

11 listopada to dzień wolny od pracy

Narodowy Dzień Niepodległości to święto państwowe, dlatego jest to dzień wolny od pracy. W tym roku jednak przypada on w sobotę. Z tego powodu nie będziemy cieszyć się dodatkowym dniem wolnym w środku tygodnia ani przedłużonym weekendem.

Czy za 11 listopada należy się dzień wolny?

Kodeks Pracy jasno określa zasady dni wolnych. Czytamy w nim, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To oznacza, że jeśli święto wypada w sobotę, pracownik musi otrzymać za nie dodatkowy dzień wolny.

Kogo dotyczy dzień wolny za 11 listopada?

Dodatkowy dzień wolny za Święto Niepodległości 11 listopada należy się pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. To właśnie ich stosunek pracy regulują przepisy Kodeksu Pracy. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie czy umowę o dzieło nie podlegają pod prawa Kodeksu Pracy. Udzielenie dnia wolnego będzie więc zależne od decyzji firmy, dla której wykonujemy zlecenia. Warto jednak pamiętać, że jeśli nasza praca ma charakter stały w wymiarze 8-godzinnym, powinna być regulowana umową o pracę.

Komu nie należy się dzień wolny za Święto Niepodległości?

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w ramach tzw. etatu, a 11 listopada przebywający na zwolnieniu lekarskim, nie mogą odebrać dodatkowego dnia wolnego. Sytuacja się zmienia, jeśli zwolnienie lekarskie kończy się 10 listopada – wtedy pracownikowi należy się dzień wolny za Święto Niepodległości.

Jak odebrać dzień wolny za 11 listopada?

Pracodawca powinien wyznaczyć termin odbioru dnia wolnego za Święto Niepodległości. Jeśli praca rozliczana jest w wymiarze miesięcznym, odbiór dnia wolnego powinien nastąpić do końca listopada br. W przypadku pracowników, którzy w wyznaczonym przez firmę dniu muszą pełnić obowiązki służbowe, typuje się inną datę odbioru dnia wolnego za Święto Niepodległości.

