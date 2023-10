1 listopada 2023. Czy to dzień wolny od pracy?

1 listopada to Wszystkich Świętych, dzień, o którym powszechnie często mówimy Święto Zmarłych. Jest to dzień, który w tradycji Kościoła Katolickiego oznacza wspominanie tych, którzy osiągnęli już zbawienie. 1 listopada wierni udają się nie tylko kościoła, by wspominać świętych, ale przede wszystkim na cmentarze, by zapalić znicz na grobie bliskich.

1 listopada – co to za święto?

1 listopada to Wszystkich Świętych, święto, w których wspominamy tych, których z nami już nie ma. Jest to dzień związany z tradycją katolicką, ale obchodzą go także niewierzący. W pierwszym dniu listopada Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, palą znicze na grobach bliskich osób, kupują wiązanki i świeże kwiaty. To dzień, w którym z nostalgią, melancholią i wzruszeniem wspominamy dawne lata i osoby, których już nie ma obok nas.

1 listopada w Kościele Katolickim

1 dzień listopada w Kościele to święto, w którym wspominamy zmarłych, którzy osiągnęli już zbawienie. Jest ona połączona z następującym po niej Dniem Zadusznym i wiarą w to, że każdy z nas może wstąpić na drogę ku świętości.

1 listopada w Kościele katolickim odprawiane są msze święte, wiele z nich ma uroczystą odprawę na cmentarzach. W mniejszych miejscowościach i na wsiach odbywają się również procesje i wypominki, w których proboszczowie wspominają przy grobach zmarłych parafian. W dużych miastach msze mają inny charakter ze względu na ogromną liczbę parafian.

Czy 1 listopada to dzień wolny od pracy?

1 listopada ma charakter święta. Jak mówi art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r., 1 listopada to jedno ze świąt, które jest dniem wolnym od pracy. Drugim takim dniem w tym miesiącu jest 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. 1 listopada zamknięte są również szkoły oraz uniwersytety.

Czy można pracować 1 listopada?

1 listopada pracują niektóre branże, np. pracownicy komunikacji miejskiej, cmentarzy czy ludzie, którzy ochraniają mienie. Tego dnia mogą również pracować osoby, które są zatrudnione nie na umowie o pracę, ale na podstawie umowy o dzieło bądź wykonują zlecenia dla innych firm. Pracować mogą także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (np. jednoosobową).

Czy 1 listopada są otwarte sklepy?

1 listopada sklepy powinny być zamknięte. Dotyczy to dużych sieci, które tego dnia nie przyjmują klientów, podobnie jak w zwykłe niedziele. Małe sklepiki prywatne mogą być jednak otwarte – decyzja należy do właściciela lokalu.

Czytaj też:

2 listopada 2023. Czy Zaduszki to dzień wolny od pracy?Czytaj też:

11 listopada 2023. Czy za Święto Niepodległości należy się wolne?