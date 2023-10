Orgia na parafii. Jest opinia ws. uczestnika, który zasłabł

Pod koniec września Polską wstrząsnął skandal na parafii w Dąbrowie Górniczej. Ksiądz Tomasz Z. zorganizował w swoim mieszkaniu służbowym seksparty. Na imprezę zaprosił m.in. znajomego geja i jego przyjaciela. Uczestnicy imprezy pili alkohol i przyjmowali leki na potencję.

Impreza wymknęła się spod kontroli, gdy jeden z uczestników stracił przytomność. Przyjaciel chciał udzielić mu pomocy, ale został wyrzucony z mieszkania. Zadzwonił na numer alarmowy, prosząc o szybki przyjazd służb. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe i policja. Z nagim mężczyzną, który leżał na łóżku, nie było kontaktu. Trafił do szpitala. Później wypisał się na własne życzenie.

Seksparty w Dąbrowie Górniczej. Jest opinia ws. uczestnika

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej prowadzi śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia.

Wiadomo już, na jakim etapie jest to postępowanie. „Fakt” dowiedział się, że śledczy zasięgnęli opinii biegłego na temat stanu zdrowia mężczyzny, który stracił przytomność. Chcieli dowiedzieć się, czy poszkodowany w chwili przyjęcia do szpitala był w stanie zagrożenia życia i na ile nieudzielenie mu pomocy mogło wpłynąć na jego stan zdrowia. To na podstawie tego dokumentu duchowny Tomasz Z. może usłyszeć zarzut.

– Prowadzący sprawę prokurator otrzymał już opinię, ale dla dobra śledztwa nie udzielamy informacji co do jej treści – powiedział dziennikowi prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Uczestnicy orgii z wyjątkiem księdza Tomasza Z.

Ks. Tomasz Z., który zorganizował imprezę, był bardzo lubianym duchowym. W związku z tą sprawą został pozbawiony wszystkich funkcji kościelnych. Nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę.

