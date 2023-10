Polski żeglarz płynął samotnie dookoła świata. Trwa akcja ratunkowa po tym, jak ucierpiał na Atlantyku

Portal Informacyjny zeglarski.info przekazał, że trwa akcja ratunkowa SAR mająca na celu ewakuację Arkadiusza Pawełka. Żeglarz, który 28 września rozpoczął samotny wokółziemski rejs bez zawijania do portów – Balticus RTW Expedition, ucierpiał na Atlantyku na skutek sztormu o sile 10 stopni w skali Beauforta.

Pawełek miał odnieść obrażenia, a jacht i sprzęt zostały uszkodzone. „Zespół brzegowy jest jednak w stałym kontakcie z żeglarzem i wszystko zmierza w dobrym kierunku” – podaje portal.

„Warunki na oceanie ostatniej nocy były wyjątkowo ciężkie. W związku z uszkodzeniem jachtu i sprzętu oraz obrażeniami fizycznymi ciała, Arkadiusz Pawełek jest w trakcie ewakuacji. O szczegółach poinformujemy w późniejszym czasie, teraz priorytet to sprowadzenie Arka bezpiecznie na ląd” – przekazał we wtorek Balticus RTW Expedition.

Akcja ratunkowa na Atlantyku. Ucierpiał Arkadiusz Pawełek

Informacje zaktualizowano w środę rano podając, że Akcja ratunkowa trwa i wszystko zmierza w dobrym kierunku ale sytuacja jest dynamiczna i wymaga zaangazowania i spokoju. Wkrotce przyjdzie czas na przekazanie informacji.

Portal zeglarski.info przypomina, że w poniedziałek 21 sierpnia żeglarz wypłynął z Trzebieży i skierował w stronę Anglii, skąd rozpoczęła się wyprawa Balticus Round The World Expedition. „We wrześniu ubiegłego roku żeglarz po raz pierwszy rozpoczął wyprawę, jednak po kilku dniach awaria odsalarki zmusiła go do powrotu do Świnoujścia. W tym roku Arkadiusz Pawełek ponownie postanowił wyruszyć w rejs” – podano.

Wkrótce więcej informacji