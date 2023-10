Atak nożownika na grupę przedszkolaków. 5-latek walczy o życie

Do makabrycznego zdarzenia doszło w środę 18 października w godzinach porannych w Poznaniu. Grupa przedszkolaków z jednej z placówek na Łazarzu udała się na pieszą wycieczkę. Z informacji portalu ePoznań wynika, że gdy dzieci przechodziły przez przejście w rejonie ulic Łukaszewicza i Karwowskiego, doszło do tragedii.

Poznań. Nożownik zaatakował grupę przedszkolaków

W pewnej chwili do przedszkolaków podszedł mężczyzna, który dźgnął nożem 5-letniego chłopca. Wcześniej miał grozić dzieciom. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że u rannego przedszkolaka doszło do zatrzymania krążenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie trwa walka o jego życie.

Z relacji świadków zdarzenia wynika, że sprawca uciekł z miejsca tragedii. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy poznańskiej policji. Motywy działania nożownika pozostają nieznane. Jego tożsamość nie została na razie ujawniona przez służby. Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział jedynie, że jest to mężczyzna w wieku 71-lat.

Czytaj też:

Brutalne morderstwo Polaka na Węgrzech. Znajomy zabetonował jego ciało pod ziemiąCzytaj też:

Polski żeglarz płynął samotnie dookoła świata. Trwa akcja ratunkowa po tym, jak ucierpiał na Atlantyku