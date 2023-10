Atak nożem na policjanta w Zubrzycy Dolnej. Padły strzały

Do dramatycznej interwencji doszło w środę, przed godz. 10 w Zubrzycy dolnej, w powiecie nowotarskim. — Nasz patrol został wezwany do awanturującego się mężczyzny. W trakcie interwencji ten mężczyzna nagle ruszył na jednego z mundurowych i ranił go nożem. Wówczas drugi z policjantów oddał strzał w kierunku napastnika i trafił go – mówi Onetowi Dorota Garbacz, rzecznik prasowa nowotarskiej policji.

Funkcjonariusze nie udzielają na razie więcej informacji. Na miejscu pracuje prokurator, który wraz z grupą policjantów będzie próbował wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Portal ustalił, że ranny policjant trafił do szpitala, a postrzelonego napastnika przetransportowano śmigłowcem LPR do Krakowa.

Wkrótce więcej informacji. Planujemy kontynuację tematu.