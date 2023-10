Atak nożem na policjanta w Zubrzycy Dolnej. Padły strzały

Do dramatycznej interwencji doszło w środę, przed godz. 10 w Zubrzycy dolnej, w powiecie nowotarskim. — Nasz patrol został wezwany do awanturującego się mężczyzny. W trakcie interwencji ten mężczyzna nagle ruszył na jednego z mundurowych i ranił go nożem. Wówczas drugi z policjantów oddał strzał w kierunku napastnika i trafił go – mówi Onetowi Dorota Garbacz, rzecznik prasowa nowotarskiej policji.

Funkcjonariusze nie udzielają na razie więcej informacji. Na miejscu pracuje prokurator, który wraz z grupą policjantów będzie próbował wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.

Małopolska. Zaatakował policjanta nożem. Postrzelony sprawca zmarł

Onet ustalił, że ranny policjant trafił do szpitala, a postrzelonego napastnika przetransportowano śmigłowcem LPR do Krakowa. Portal 24tp.pl poinformował, że mężczyzna, który ranił policjanta nożem i został postrzelony nie żyje. „Wcześniej zabarykadował się na strychu. Gdy z pomocą strażaków policjanci dostali się na strych rzucił się na jednego z nich z nożem” – podaje portal.

Policjanci opublikowali w tej sprawie komunikat. „Podczas interwencji w pow. nowotarskim wobec agresywnego, pobudzonego mężczyzny, policjanci zostali zaatakowani nożem przez napastnika. W związku z tym policjanci użyli pałki służbowej oraz tasera, ale użycie tych środków nie poskutkowało i napastnik zranił nożem policjanta” – podała małopolska policja.

Interwencja policji w Zubrzycy Dolnej. Media: Napastnik nie żyje

Funkcjonariusze przekazali, że napastnik nadal był agresywny i atakował nożem policjantów, co zmusiło ich do użycia broni palnej w celu ochrony własnego życia i osób postronnych. „Policjant z raną przedramienia został przewieziony do szpitala. Na miejscu czynności nadzoruje prokurator” – wskazano.

