Nielegalna migracja na kierunku białoruskim nie ustaje. Powstrzymano kolejną grupę

Jak dowiadujemy się z komunikatu Straży Granicznej na platformie X (Twitter), we wtorek 17 października do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 41 osób. Byli to m.in. obywatele Iranu, Syrii i Iraku. Na widok polskich patroli 13 z tych osób zawróciło na Białoruś.

Dodatkowo pogranicznicy poinformowali o zatrzymaniu na terenie Placówki Straży Granicznej w Narewce obywatela Ukrainy, który przyjechał po odbiór 5 obywateli Afganistanu. Na terenie Placówki Straży Granicznej w Białowieży z kolei zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził trzech obywateli Jemenu.

Zatrzymanie przemytnika koło Zakopanego

Do Polski próbowano nielegalnie wjechać także od południa. Funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zostali poinformowani przez policjantów patrolujących przygraniczne miejscowości, że w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy został zatrzymany obywatel Ukrainy, który w przestrzeni ładunkowej volkswagena przewoził 8 nielegalnych migrantów. Wszystkie zatrzymane osoby przekazano funkcjonariuszom z Placówki SG w Zakopanem, którzy podjęli czynności służbowe wobec Syryjczyków (7 osób dorosłych i jednego dziecka) oraz przewożącego ich Ukraińca.

Wobec 6 obywateli Syrii Komendant PSG w Zakopanem z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji, w postaci zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Dwóch obywateli Syrii złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i udali się do ośrodka dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Przemytnik z Ukrainy ukarany

Przemytnik – 24-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Następnie w ramach wszczętego postępowania karnego zostały mu przedstawione zarzuty w związku z organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wobec obywatela Ukrainy orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Natomiast mimo legalnego pobytu na terytorium RP, Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

