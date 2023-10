Kulisy spotkania prezydent-premier. Jaki będzie ruch Andrzeja Dudy?

W środę 18 października Mateusz Morawiecki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Według nieoficjalnych doniesień rozmowa miała trwać około godziny. Po spotkaniu głos zabrał rzecznik rządu. W rozmowie z PAP powiedział ogólnikowo, że „to było rutynowe spotkanie prezydenta i premiera”.

Kulisy spotkania prezydenta i premiera

Portal Onet nieoficjalnie informuje, że rozmowa dotyczyła powyborczego scenariusza. Prezydent ma w pierwszej kolejności powierzyć misję utworzenia rządu kandydatowi wskazanemu przez PiS.

Prezydent ma zwołać pierwsze posiedzenie „nowego” Sejmu i Senatu w konstytucyjnym terminie 30 dni. Bliscy współpracownicy głowy państwa powiedzieli portalowi, że nastąpi to raczej później niż wcześniej, ponieważ Andrzej Duda nie zamierza skracać trwającej jeszcze kadencji Sejmu.

Kto będzie marszałkiem seniorem? Oto kandydaci

Rząd musi zostać powołany w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia izby niższej. –Zwyczajem do tej pory było, że premiera desygnował klub, który miał największą liczbę posłów. Ugrupowanie, które miało największy klub. Sytuacja, jak rozumiem, może tym razem być skomplikowana – mówił w rozmowie z „Wprost” Paweł Szrot.

Przed Andrzejem Dudą jest także decyzja dotycząca powołania marszałka seniora, który otworzy posiedzenie Sejmu. Prezydent wybiera go z grona najstarszych wiekiem posłów, ale nie musi to być polityk, który ma najwięcej lat. Marszałek senior swoją funkcję będzie pełnił do czasu wybrania marszałka dla danej izby.

Według Onetu na liście są trzy nazwiska: Antoniego Macierewicza, Ryszarda Terleckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Senatu, gdzie marszałkiem seniorem z automatu zostaje najstarszy parlamentarzysta. W 2023 r. będzie to 84-letni Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.

