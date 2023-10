Magda Mołek do zwycięskiej opozycji: Przypilnujemy was, będziemy wam patrzeć na ręce

Potrzeba tzw. spinacza, czyli kogoś, kto stanie na czele rządu i to poukłada (…). Największy problem mam z dostępem do aborcji, bo jeśli Trzecia Droga będzie cisnąć na referendum, to postulaty, które przez tyle lat tak ciężko wypracowywały polityczki lewicy i KO, mogą się po prostu rozsypać – powiedziała w podcaście „Wprost Przeciwnie” Magda Mołek. Dziennikarka podkreślała też: – Myślę, że Trzecia Droga zawdzięcza jednak dobry wynik mądrości i przenikliwości lidera KO.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu w ramach promocji: Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Przed politykami bardzo trudny moment budowania, gigantyczne zadanie do wykonania. Co powinno się twoim zdaniem zadziać, o czym marzysz? Magda Mołek: Nie jestem polityczką, ale jestem kobietą, która wie, czego kobietom w Polsce trzeba. Kanał „W MOIM STYLU”, który prowadzę, to jest 3,5, roku doświadczenia, co tydzień inna rozmowa i one zawsze są o potrzebach kobiet. Przed wyborami oczywiście największy nacisk położyłam na prawo głosu. Ja w ogóle traktuję swoje życie zawodowe jako taki rodzaj zobowiązania wobec tych, którzy są po drugiej stronie. Mam nadzieję, że polityczki i politycy traktują to swoje zadanie tak samo. Uważam, że należy im patrzeć na ręce. Ja nie skończyłam swojej pracy (…).