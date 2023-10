Które ministerstw powinny objąć kobiety? Jolanta Kwaśniewska: Wszystkie, w których zapadają najważniejsze dla kraju decyzje

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz: Te wybory zdecydowanie wygrały kobiety – jak teraz wyegzekwować to, co nam obiecano?

Jolanta Kwaśniewska: Skutecznie! Tym bardziej, że obecnie mamy tyle fantastycznych dziewczyn w polityce! Ja jeszcze nigdy w życiu nie nagrałam takiej ilości profrekwencyjnych spotów, nie wspierałam tak dużej grupy kobiet. Część dziewczyn była mi znana, część tylko troszkę, ale wspierałam nawet te, których nie znałam, a słyszałam o nich dobre rzeczy. Bardzo chciałam, żeby jak najwięcej kobiet pojawiło się w Sejmie. Dziś, znając ich odwagę i umiejętność egzekwowania tego, o czym mówiły, jestem głęboko przekonana, że ten Sejm będzie inny niż wszystkie do tej pory. To jest parlament, o który walczyłyśmy jak nigdy dotąd. To parlament, w którym jest o wiele więcej kobiet.