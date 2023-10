Kurs przedmałżeński w warszawskiej parafii. Znamy cenę za „rozmowy w parach i małe co nieco”

„Każda para chcąca przystąpić do sakramentu małżeństwa powinna odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej, uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w poradni rodzinnej” – przekonują księża warszawskiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie.

W tym celu organizują kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie już w sobotę, 21 października. Kurs pod nazwą "Bóg mi ciebie dał" potrwa do 3 grudnia 2023. Sześć spotkań to koszt w wysokości 150 zł od pary. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Kurs przedmałżeński w Warszawie. Ile kosztuje?

W programie każdego spotkania znalazły się dwie konferencje, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, warsztaty, świadectwa, dialog w parach, czas na zadawanie pytań, oraz czas na swobodne rozmowy, kawę i herbatę z małym „co nieco” oraz w południe czas na posilenie się przyniesionym przez siebie jedzeniem. Na każdym ze spotkań obowiązkowa jest obecność pary. Jak przekazano, kurs organizuje ekipa małżeństw z księdzem Arturem.

Konkurencyjną ofertę mają dominikanie z warszawskiego Służewa. Kurs przedmałżeński według programu „Wieczorów dla Zakochanych” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie. Jak zapewniono, forma ta spełnia wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich i jest honorowana przez parafie tak jak inne formy przygotowania do małżeństwa.

"Podstawową metodą podczas Wieczorów jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Praca ma charakter warsztatowy" – czytamy.

Wieczory dla Zakochanych to cykl dziewięciu spotkań, trwających ok. 2,5 godziny każde. Koszt udziału w całym cyklu Wieczorów dla Zakochanych to 300 zł od osoby (600 zł od pary).

