Ziobro składa wniosek do TK. „Czeka nas armagedon”

Zbigniew Ziobro wrócił do życia publicznego po wyborach i poinformował, że składa do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zakazu sprzedaży aut spalinowych. Podkreślił, że ma to uniemożliwić nowej koalicji rządzącej działania w kierunku realizacji planów UE.