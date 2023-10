Kontrole SG na granicy ze Słowacją. Polacy zabrali głos

55,2 proc. Polaków zgadza się na przywrócenie kontroli granicznej na południu naszego kraju – wynika z badania IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM. 23,5 proc. jest przeciwko, a 21,4 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono od 6 do 7 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1 100 osób.

Przedłużenie tymczasowej kontroli na granicy polsko-słowackiej

Tymczasowa kontrola na granicy polsko-słowackiej obowiązuje od 4 października. Pierwotnie decyzja miała obowiązywać przez 10 dni. 12 października szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicy Polski i Słowacji do 2 listopada. Kontrole są prowadzone na kierunku wjazdowym do Polski. Celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego.

Granicę można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach: dziewięciu przejściach drogowych, trzech kolejowych oraz 10 pieszych przejściach granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej oraz ich małżonków i dzieci.

19 października na granicy ze Słowacją funkcjonariusze SG skontrolowali ponad 12,1 tys. osób i 5,4 tys. pojazdów. Łącznie od wprowadzenia kontroli bilans wynosi 182 tys. osób i ponad 77,9 tys. pojazdów. Tylko w tym tygodniu za nielegalne przekroczenie granicy zatrzymano 40 cudzoziemców.

Polakom nie przeszkadza zamknięta granica na południu Polski. Widać wyniki tymczasowych kontroli

W czwartek w rejonie byłego przejścia drogowego Muszynka-Kurov funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG chcieli zatrzymać do kontroli pojazd osobowy. Kierowca nie zastosował się jednak do poleceń, tylko przyśpieszył i podjął próbę ucieczki. Ok. kilometr od granicy z samochodu wysiedli obcokrajowcy, a pojazd kontynuował ucieczkę. W końcu auto zostało zatrzymane.

Za kierownicą siedział Mołdawianin, który przewoził 13 obywateli Turcji: trzy kobiety, dwóch mężczyzn i ośmioro dzieci. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli polsko-słowacką granicę oraz nie posiadali ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu. Cudzoziemcy wystąpili o ochronę międzynarodową. Na dalsze decyzje będą oczekiwać w ośrodku dla uchodźców.

21-letni kierowca usłyszał zarzuty działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mołdawianin zorganizował 13 obywatelom Turcji, nie posiadającym wiz uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce, nielegalne przekroczenie granicy. 21-latek Turków odebrał z Węgier. Mołdawianin przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Do sądu skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny oraz wszczęcie postępowania administracyjnego ws. zobowiązania do powrotu.

