Wałęsa reaguje na słowa Cenckiewicza: Jesteś największym łajdakiem, odpowiesz za kłamstwa

Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Mirosław Różański dostał się do Senatu z ramienia Trzeciej Drogi. Kilka dni temu podał dalej na platformie X wpis, w którym zapytano dr hab. Sławomira Cenckiewicza o to, czy minister Piotr Wawrzyk „przepychał mu wizę”. Na to odniesienie do afery wizowej odpowiedział sam historyk.

„Nasz postępowy kandydat na szefa MON ⁦Mirosław Różański podaje dalej obrzydliwy post robiący ze mnie homoseksualistę i rozkręcający pełną kłamstw oraz wulgaryzmów kampanię! Wstydź się Pan, haniebny człowieku!” – napisał Cenckiewicz w emocjonalnym wpisie.

Lech Wałęsa nieoczekiwanie włączył się do dyskusji: Centkiewicz!

Warto przypomnieć, że o Cenckiewiczu zrobiło się w ostatnim czasie głośno co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich dotyczył wybrania historyka na przewodniczącego komisji, która miała prześwietlić wpływy rosyjskie. Komisja – jak zapewniano – miała zebrać się jeszcze przed wyborami.

Drugi powód dotyczy zatrudniania go w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co – jak twierdzi sam zainteresowany – pozwoliło mu „eksplorować archiwum na wielką skalę”. Eksploracja ta mogła okazać się przydatna podczas powstawania serialu TVP pt. Reset, który współtworzył z Michałem Rachoniem.

Cenckiewicz: Wybory rozstrzygnęły, że Wałęsa nie był agentem SB o ps. Bolek

Pracownik mediów publicznych także wziął udział w dyskusji w mediach społecznościowych. „Pokazaliśmy w serialu Reset skalę uzależnienia ekipy Donalda Tuska w relacje z KaGieBistami. Dlatego właśnie wybitny naukowiec i odważny człowiek, jakim jest Sławomir Cenckiewicz jest obiektem takich haniebnych działań ze strony Mirosława Różańskiego – starego komucha, który do Ludowego Wojska komunistów wstąpił w 1982, kiedy ruscy kolaboranci zabijali polskich patriotów i czołgami rozjeżdżali Solidarność. Raz grupa Moskwy, zawsze grupa Moskwy” – napisał Rachoń.

Do dyskusji włączył się także były prezydent. „Centkiewicz ! Jesteś największym łajdakiem jakiego w swoim długim życiu spotkałem. Nadchodzi czas.... za te perfidne kłamstwa, książki, paszkwile, gdzie wszystko ohydnie zmyśliłeś, zmontowane Teczki Kiszczaka, ODPOWIESZ” - napisał Lech Wałęsa.

„Wybory rozstrzygnęły, że Lech Wałęsa nie był agentem SB o ps. Bolek" – odpowiedział Cenckiewicz.

