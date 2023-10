Kaczyński kreśli przyszłość pracowników mediów publicznych: Będą mieli i zatrudnienie

Jarosław Kaczyński wziął udział w otwarciu IX Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Spale. Prezes PiS, nawiązując do wyników wyborów, zapowiedział analizę przyczyn i powstanie projektu dalszych działań. Przyznał, że po stronie dotychczas rządzących pojawiło się kilka błędów. Zapowiadał też „ofensywne i defensywne” działania ze strony Zjednoczonej Prawicy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył też kwestię mediów i ich przyszłości. Mówił o planach obejmujących tworzenie czegoś „dużo większego niż Strefa Wolnego Słowa i doprowadzić do tego, że jednak ten nasz przekaz medialny będzie funkcjonować”. Jarosław Kaczyński nie pominął też kwestii pracowników mediów publicznych, którzy byli przychylni dotychczas rządzącym.

Co dalej z pracownikami TVP? Kaczyński: Będą mieli zatrudnienie

Przekonywał, że „ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach, będą mieli i zatrudnienie i możliwość przekazywania prawdy o tym, co dzieje się w Polsce”. Kaczyński mówił w tym samym tonie, co Morawiecki z początkiem września.

Premier ocenił wówczas, że wybory w Polsce są nieuczciwie. – Te wybory nie są fair, są w tym sensie nieuczciwie, ponieważ nasi przeciwnicy użyli debaty w PE, instytucji europejskich, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze. Donald Tusk, Ursula von der Layen i PE są używane przeciwko nam. Co to jest?! Wielkie media, wielkie pieniądze. My mamy tylko was, naród Polski – przekonywał wówczas szef rządu.

Jarosław Kaczyński: Przewaga medialna bardzo wyraźna była po tamtej stronie

– Mieliśmy pełną wolność mediów, przy tym przewaga medialna bardzo wyraźna była po tamtej stronie. Bardzo znaczna część władzy w Polsce jest w ręku opozycji, w większości dużych miast rządzi opozycja. Sądy są pod ewidentnym wpływem opozycji – wymieniał w Spale

Tymczasem Platforma Obywatelska planuje gruntowne zmiany w mediach publicznych. Nieoficjalnie ustalenia wskazują na likwidację Telewizji Polskiej i Polskiego Radia oraz powołanie zarządów komisarycznych. Wiadomo, kto mógłby zostać nowym prezesem TVP.

