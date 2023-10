Wpis Ochojskiej wywołał burzę. Małopolska kurator pisze o „liczeniu się ze śmiercią”

Wszystko zaczęło się od wpisu Janiny Ochojskiej. Europosłanka zamieściła kontrowersyjną grafikę z pieczoną kaczką. „15X Dzień Dziękczynienia Cały Naród piecze Kaczkę” – widać na zdjęciu. „Pomysł mi się bardzo podoba. Będzie przypominać nie tylko ten ważny dzień w historii Polski, ale pozwoli pamiętać o zobowiązaniach, jakie podjęliśmy wobec całego Narodu. Temat podjęło już sporo moich przyjaciół, nawet jeżeli nie będzie to oficjalne państwowe Święto Dziękczynienia” – skomentowała.

Wpis wywołał lawinę komentarzy. Krytyczne głosy padły nie tylko ze strony popierającej dotychczas rządzących, ale także z byłej opozycji. „Osiem gwiazdek nie wystarcza. Przekraczają kolejne granice. Co dalej?” – zapytała europarlamentarzystka PiS Anna Zalewska. „FajnoPolacy, europejscy, tolerancyjni, idący po pojednanie. To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake. Nie, to nie fake. To europosłanka od Tuska” – podkreślił Jacek Sasin.

Kurator Nowak straszy „antycywilizacją śmierci”. Marek Belka ma dla niej radę

Kontrowersyjną grafikę komentowała też małopolska kurator oświaty, ale poszła ona w swoich ocenach nieco dalej. Barbara Nowak przekonywała, że „osiem gwiazdek jest życzeniem śmierci dla ludzi PiS, a „radosna akcja pieczenia kaczki„, to”nie są żarty, ale komunikat opozycji, że każdy, kto jest innego zdania niż oni, niech liczy się ze śmiercią”. „Do tego promocja ludobójstwa przez aborcję, eutanazję. Antycywilizacja śmierci” - podsumowała.

Odpowiedział jej Marek Belka. „W karierze kabaretowej przyda się większa różnorodność. Inaczej wykończy pani publikę po pierwszym sezonie” - napisał były premier. Nieco krócej wpis kurator skomentował Bart Staszewski. „XD” - napisał aktywista.

Czytaj też:

Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego. „Co wy tam palicie? Przecież kopie są już u nas”Czytaj też:

Wyniki wyborów 2023. Marek Belka dał prezydentowi muzyczną wskazówkę