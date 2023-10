Antysemicki plakat w Warszawie. Wiceszef MSZ wini Trzaskowskiego

W wielu europejskich stolicach odbywają się marsze, którego uczestnicy sprzeciwiają się interwencji Izraela w Strefie Gazy. Propalestyńska manifestacja przeszła także w sobotę ulicami Warszawy. Jej uczestnicy nieśli flagi, transparenty i plakaty, na których pojawiały się hasła o wolności Palestyny i powstrzymaniu ludobójstwa.

Szczególną uwagę zwróciło jednak zdjęcie z sobotniego marszu w stolicy, na którym widać młodą kobietę trzymającą plakat. Widnieje na nim rysunek kosza na śmieci, w którym znalazła się gwiazda Dawida. Choć jest ona jednym z symboli religii żydowskiej, to obecnie ma wymiar przede wszystkim narodowościowy. Od 1948 roku występuje jako element centralny flagi Izraela. Obok znajduje się napis: Keep the world clean.

Propalestyńska manifestacja w Warszawie. Kto niósł antysemicki plakat?

„To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych/etnicznych, to złamanie prawa – i podstawa do rozwiązania zgromadzenia” – ocenił Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ napisał, że „odpowiedzialność za brak reakcji spada na Rafała Trzaskowskiego i władze m.st. Warszawy”.

„W przypadku Marszu Niepodległości i innych manifestacji patriotycznych?? nigdy nie mieli skrupułów. Zakazywali i rozwiązywali pod byle pretekstem. Teraz – cisza. Czy w tym przypadku przyczyną był fakt, że manifestowali głównie cudzoziemcy, wobec których Rafał Trzaskowski boi się/wstydzi zareagować?” – pytał.

Portal Visegrad24 zidentyfikował osobę, która trzymała antysemicki plakat. „To zdjęcie z propalestyńskiego wiecu w Warszawie zszokowało świat. Młoda kobieta na zdjęciu to Marie Andersen, norweska studentka medycyna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” – czytamy.

twitter

Sprawę skomentował też ambasador Izraela w Polsce. „Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu” – napisał Yacov Livne. „Nie ma zgody na antysemityzm. Nie bądź obojętny!” – napisał Michał Szczerba.

twitterCzytaj też:

Hamas uwolnił dwie amerykańskie zakładniczki. Nowe informacjeCzytaj też:

Oświadczenie Hamasu ws. zakładniczek. Nie chcieli niczego w zamian