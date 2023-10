Ulewy i burze nadciągają nad Polskę. Trudna sytuacja w Łodzi

Nad Polską znajduje się niż, który powoduje intensywne ulewy. W niedziele występuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami opady deszczu, na południu i południowym zachodzie możliwe także lokalne burze. Prognozowana suma opadów na południu, południowym zachodzie i w centrum od 15 mm do 30 mm, na północnym wschodzie lokalnie do 45 mm.

IMGW podaje, że na szczytach Tatr możliwe opady śniegu. Przed południem miejscami w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Temperatura maksymalna od 9°C północnym wschodzie, około 14°C w centrum i nad morzem do 19°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na północnym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

IMGW ostrzega przed ulewami. Mogą wystąpić burze

W związku z niebezpieczną sytuacją meteorologiczną IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami deszczu dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, części wielkopolskiego, świętokrzyskiego dolnośląskiego i małopolskiego.

Z Łodzi płyną sygnały o pierwszych podtopieniach. Jak podje portal tulodz.pl częściowo zalana została ulica Krakowska przez co utrudniony jest przejazd dla samochodów i autobusów MPK. Utrudnienia występują też przy pętli autobusowej Czajkowskiego, częściowo przy al. Śmigłego-Rydza, na ul. Podgórnej, Tatrzańskiej, al. Piłsudskiego, ul. Limanowskiego i ul. Broniewskiego.

Już w piątek niekorzystne warunki pogodowe i silny wiatr powodował wzrosty stanu wód w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego. Dotyczy to również rzeki Elbląg, w której poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. Zwołano posiedzenie Miejskiego Zespołu Kryzysowego i zdecydowano o prewencyjnym ustawieniu rękawów przeciwpowodziowych.

Niebezpiecznie jest także na Bałtyku. Szalejący sztorm może spowodować podtopienia i zalania nadmorskich miejscowości. W sobotę w Niemczech, Danii i Szwecji ostrzeżono już narażonych mieszkańców. Zarządzono pierwsze ewakuacje.

