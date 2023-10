Kaczyński namaścił Morawieckiego na następcę? „Partia przeżywa wstrząs, frukta się skończyły”

– Jarosław Kaczyński, co wydaje się zadziwiające, nie pozwala atakować Mateusza Morawieckiego. A przecież to on, jako premier, był twarzą kampanii. Ludzie w partii zaczynają się zastanawiać, czy prezes nie powoła kongresu i nie wystawi Morawieckiego na swojego następcę – mówi znany działacz PiS.

Dziś w PiS panuje atmosfera zniechęcenia. Zdaniem naszych rozmówców, mimo deklaracji ze strony znanych polityków partii Jarosława Kaczyńskiego, nie trwają rozmowy z PSL na temat wspólnej koalicji. – Nie ma nawet osoby wyznaczonej do negocjacji z PSL – opowiada nam nasz rozmówca. Zjednoczona Prawica żegna się z władzą, nie wyciągając – póki co – konsekwencji z przegranej.