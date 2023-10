Antysemickie hasła na marszu w Warszawie. Andrzej Duda reaguje

W sobotę ulicami Warszawy przeszedł propalestyński marsz. Jego uczestnicy protestowali przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy, gdzie giną cywile. Nieśli ze sobą flagi, transparenty i plakaty, na których pojawiały się hasła o wolności Palestyny i powstrzymaniu ludobójstwa.

Jedna z kobiet trzymała transparent z hasłem „Keep the world clean”, czyli „Utrzymaj świat w czystości”. Na plakacie widniał także narysowany kosz na śmieci z flagą Izraela w środku. Według portalu Visegrad24 to Marie Andersen z Norwegii, która jest studentką medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

twitter

Skandal na marszu w Warszawie. Andrzej Duda reaguje

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stanowczo potępia antysemickie hasła, które pojawiły się podczas wczorajszego marszu zorganizowanego w Warszawie” – napisano w oświadczeniu, które w niedzielę opublikowała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta.

„My, Polacy, ze względu na pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w czasie Holokaustu – nigdy nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu w żadnej formie i wszelkie jego oznaki budzą nasze głębokie oburzenie” – podkreślono. „W Polsce nie ma zgody na wyrażanie nienawiści wobec kogokolwiek. To całkowicie sprzeczne z wartościami, na których opiera się Rzeczpospolita” – dodano.

Na skandaliczny transparent zareagował też wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. „To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych/etnicznych, to złamanie prawa – i podstawa do rozwiązania zgromadzenia” – ocenił. Wiceminister obarczył odpowiedzialnością za „brak reakcji” na incydent prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Ambasador Izraela zabrał głos

Do sprawy odniósł się również ambasador Izraela w Polsce. „Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu” – napisał Yacov Livne.

twitterCzytaj też:

Hamas uwolnił dwie amerykańskie zakładniczki. Nowe informacjeCzytaj też:

Izrael obawia się o bezpieczeństwo dyplomatów. Ambasada w Turcji opustoszała