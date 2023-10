Hennig-Kloska: Prokuratura i sądy powinny zająć się nadużyciami PiS

Eliza Olczyk, „Wprost”: Czy Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zostanie nowym marszałkiem Sejmu, czy raczej pójdzie do rządu? Może zostanie szefem MON, bo i takie informacje się pojawiają?

Paulina Hennig-Kloska: Nie mam wątpliwości, że Szymon Hołownia byłby świetnym marszałkiem Sejmu, zależy mu, by odbudować powagę Izby i jej walory obywatelskie. Jeżeli chodzi o MON, Hołownia – przygotowując się do roli prezydenta – wzmacniał kompetencje w tym zakresie. Natomiast rozmowy na temat podziału kluczowych funkcji toczą się i powinny się toczyć w kuluarach.

Pewne jest, że jeżeli mamy wziąć odpowiedzialność za państwo, musimy mieć narzędzia do wpływania na decyzje przyszłej większości rządowej.

Czy Hołownia chce kandydować w następnych wyborach prezydenckich?

Jeszcze przed chwilą było to w jego planach, co przyniosą kolejne miesiące ciężko powiedzieć. Na pytanie, kto z Polski 2050 będzie kandydował na prezydenta w 2025 roku, trzeba będzie odpowiedzieć najdalej za rok. Nie mam wątpliwości, że Hołownia sprawdziłby się w tej roli, ale o tym, czy będzie chciał ubiegać się o prezydenturę, musi zdecydować sam.

Pytam o to dlatego, że stanowisko marszałka Sejmu wydaje się być wygodniejsze jako punkt wyjścia do późniejszej walki o prezydenturę, niż stanowisko rządowe gdzie zawsze jest się narażonym na podejmowanie niepopularnych decyzji.

Stanowisko marszałka Sejmu jest o tyle ważne, że będziemy współrządzić Polską w trudnych czasach, w koalicji, będziemy brać odpowiedzialność za decyzje większości, zatem – jak mówiłam – musimy mieć możliwość wpływania kształt polityki rządu i większości sejmowej. Obywatele poszli na wybory tak licznie, jak nigdy dotąd, to ogromne zobowiązanie, musimy zrobić wszystko by je wypełnić. To dla nas dziś stanowi priorytet.