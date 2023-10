Bliski koniec CBA. W tej kwestii politycy są zgodni

Już wkrótce CBA może przejść do historii. Za rozwiązaniem służb odpowiadają się wszystkie partie opozycyjne, które najprawdopodobniej utworzą rząd. Postulat likwidacji CBA pojawił się po raz pierwszy w przestrzeni publiczej w sierpniu. O tym, że po wyborach parlamentarnych PO może się zdecydować na taki krok, mówił Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej tłumaczył, że postulaty likwidacji CBA, IPN i TVP Info nie są kontrowersyjne, tylko spóźnione. PiS dawno już zlikwidował te instytucje. CBA ma dziś tyle wspólnego z antykorupcją, ile IPN z pamięcią i TVP z informacją – stwierdził. Zdaniem Adama Szłapki, posła KO, członka sejmowej Komisji ds. służb specjalnych w Sejmie IX kadencji, „zadania CBA powinny przejąć policja i ABW”.

O likwidacji CBA mówił także na antenie TVN24 Włodzimierz Czarzasty. – Lewica nie głosowała za powołaniem CBA, więc ja chętnie podniosę rękę za jej rozwiązaniem. Jako Lewica mamy jasne stanowisko w sprawie CBA czy IPN: te instytucje powinny zostać zlikwidowane – zaznaczył. – Zadania antykorupcyjne należy włączyć w struktury Komendy Głównej Policji. Trzeba zlikwidować patologię i z niej rozliczyć – dodawał Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy.

W podobnym tonie wypowiedział się Marek Biernacki z Trzeciej Drogi. – CBA na początku istnienia, co by nie mówić o nim dzisiaj, odegrało w Polsce bardzo ważną rolę prewencyjną. Ale teraz wymaga całkowitej reorganizacji – podkreślił były koordynator ds. służb specjalnych. – Większość zatrudnionych tam ludzi, polityczny „garnitur”, musi odejść. Pozostali powinni zostać przesunięci do KAS i do CBŚP, które powinno otrzymać zadania ścigania przestępstw korupcyjnych – tłumaczył.