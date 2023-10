Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Policja wydała pilny komunikat

W piątek 20 października w jednym z mieszkań w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Trwa obława na podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Policja potwierdziła, że chodzi o ojca dziecka i opublikowała wizerunek 44-letniego Grzegorza Borysa. Jak podaje tvn24.pl, Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że jest on czynnym żołnierzem Wojska Polskiego.

Nie żyje 6-letni chłopiec. Policja poszukuje Grzegorza Borysa

– Sekcja zwłok dziecka odbyła się w sobotę, mamy jej wstępne wyniki – przekazała w rozmowie z „Faktem” prok. Grażyna Wawryniuk. – Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny, współistniejący z niedotlenieniem mózgu w następstwie krwotoku z uszkodzonych dużych naczyń krwionośnych w obrębie rozległej rany ciętej szyi – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać 44-letni mężczyzna, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 742 12 22 lub numerem alarmowym 112.

Za Grzegorzem Borysem został wydany list gończy. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania Grzegorza Borysa. Jeśli te informacje się potwierdzą, należy pamiętać, że złożenie dokumentu tego typu nie oznacza automatycznie, że 44-latek uciekł z Polski, a jedynie, że śledczy biorą taką możliwość pod uwagę.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Komunikat policji

Pomorska policja wydała najnowszy komunikat w poniedziałek 23 października. „UWAGA! Policjanci, którzy poszukują Grzegorza Borysa proszą, aby przez najbliższe godziny nie wchodzić do lasu między Chwarznem a Karwinami. Policjanci prowadzą w tym miejscu szeroko zakrojone działania poszukiwawcze” – poinformowano.

„W związku z tym, by nie zacierać śladów i nie przeszkadzać funkcjonariuszom w akcji, kierujemy do Państwa oficjalną prośbę, aby nie wchodzić do lasu na tym odcinku” – czytamy dalej.

