Kosiniak-Kamysz: Trzecia Droga się sprawdziła i będzie dalej działać

Polskie Stronnictwo Ludowe chce dalszej współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni. To jedna z decyzji, którą podjęto na poniedziałkowym posiedzeniu liderów tej partii. – Nie zmarnujemy tego głosu, który na nas oddaliście. Szliśmy do wyborów z hasłem: "dość kłótni, do przodu". Te spory, które podzieliły Polaków, muszą się zakończyć – zaznaczał na wstępie swojego przemówienia lider ludowców.

– Ewidentnie wyborcy wskazali nie 3 kadencję PiS- u, tylko Trzecią Drogę. PSL i Polska 2050 wspólnie będą kontynuować swoją współpracę. Będziemy koordynować swoje działania. Trzecia Droga się sprawdziła i będzie dalej działać. To jest pierwsze, co postanowiliśmy, jako ta zielona część Trzeciej Drogi – mówił Kosiniak-Kamysz.

