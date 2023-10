Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Andrzej Duda wyznaczył datę

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu skomentował przebieg konsultacji z przedstawicielami poszczególnych partii. Prezydent przekazał, że kandydatem zaproponowanym mu przez Prawo i Sprawiedliwość na nowego premiera pozostaje Mateusz Morawiecki. Natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy poparli przekazanie misji utworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi.

Andrzej Duda wskazał możliwą datę

– Jest to sytuacja nowa w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie, twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. Jak państwo rozumiecie, muszę to rozważyć – podsumował Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał także, że „obyczaj do tej pory był taki”, że tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie. – Ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata (na premiera – red.), który będzie miał większość albo po prostu miało większość – wskazał Andrzej Duda.

Kiedy pierwsze posiedzenie nowego Sejmu?

Głowa państwa zaznaczyła, że nie widzi powodów, aby skracać konstytucyjną, czteroletnią kadencję Sejmu. – Ona kończy się 12 listopada. 13 listopada zaplanowałem pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji – ujawnił prezydent.

Oznacza to, że za ponad dwa tygodnie posłowie złożą oficjalne ślubowanie. Wówczas zostanie również wybrany Marszałek Sejmu oraz prezydium izby niższej parlamentu.

