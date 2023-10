Białorusin przewoził 21 migrantów w specjalnej skrytce. SG publikuje nagranie z akcji

W obliczu rosnącego problemu nielegalnej imigracji Niemcy wprowadziły tymczasowe kontrole m.in. przy granicy z Polską. Jak podaje „Bild am Sonntag”, od 16 października zatrzymano około 2500 osób, które próbowały nielegalnie wjechać do Niemiec. Jedną z prób udaremnił polsko-niemiecki patrol Straży Granicznej. Jak podaje SG, funkcjonariusze w rejonie autostrady A1 zatrzymali do kontroli ciężarówkę na litewskich numerach rejestracyjnych.

„Ciężarówką kierował 33-letni obywatel Białorusi, posiadający uregulowany pobyt na terytorium Litwy. Okazało się, że w części ładunkowej pojazdu, w specjalnie skonstruowanej skrytce (za podwójną ścianą), ukrywało się 21 cudzoziemców” – relacjonuje SG. Wśród migrantów było 17 obywateli Syrii, 3 obywateli Iranu oraz obywatel Iraku.

Tak wyglądała interwencja SG. Do sieci trafiło nagranie

Pogranicznicy opublikowali również nagranie, na którym widać, w jakich warunkach podróżowali cudzoziemcy. Specjalną skrytkę skonstruowano w przedniej części naczepy. Migranci jechali w ścisku, bez okien. Jak informuje SG, nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce.

„Wobec wszystkich wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, Syryjczyków objęto dozorem SG, natomiast pozostali cudzoziemcy zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców” – czytamy dalej.

Poważne problemy będzie miał kierowca ciężarówki, który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Usłyszał już zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Poza tym wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie zobowiązania go do powrotu. „Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech” – przypomina SG.

Niemcy chcą przedłużyć kontrole na granicy z Polską

W środę pojawiły się doniesienia, że niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser chce przedłużenia o 20 dni kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. O stałych kontrolach na początkowy okres 10 dni minister Faeser powiadomiła Komisję Europejską 16 października. Jak poinformowała, po okresie 20-dniowym Niemcy będą rozważać, czy nie przedłużyć kontroli o trzy miesiące. Zaznaczała, że wszystko będzie zależeć od sytuacji.

