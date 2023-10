Ciężki sprzęt, agenci i 50 tys. złotych. Rutkowscy dołączają do poszukiwań Grzegorza Borysa

Grzegorz Borys pozostaje na wolności. Jest poszukiwany od siedmiu dni po tym jak w jednym z mieszkań w Gdyni znaleziono ciało martwego 6-latka. Wedle najnowszych informacji poszukiwania koncentrują się na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W akcji bierze udział ponad tysiąc mundurowych – policjantów, żołnierzy, strażników leśnych i strażaków, wspieranych przez śmigłowce, drony oraz psy tropiące.

Maja Rutkowski rusza na poszukiwania Grzegorza Borysa

W środę (25 października) Krzysztof Rutkowski zapowiedział włączenie się w akcję poszukiwawczą 44-latka. Do tej decyzji miało skłonić detektywa bez licencji „brak efektywnego działania ze strony policji i innych służb biorących udział w poszukiwaniach”. Żona Krzysztofa Rutkowskiego, Maja, zamieściła w mediach społecznościowych relację z przygotowań do obławy podejrzanego or oświadczenie, w którym wyznaczyła specjalną nagrodę za schwytanie uciekiniera.

„Mając na uwadze bardzo duże doświadczenie w poszukiwaniach osób ściganych na terenie Polski i poza jej granicami Biuro Rutkowski podejmuje w dniu dzisiejszym operację specjalną poszukiwań zbiega-podejrzanego o zabójstwo Grzegorza Borysa. Za wskazanie żywego lub martwego nagroda Biura Rutkowski w wysokości 50 000 PLN” – czytamy na Instagramie Mai Rutkowski.

Maja Rutkowski opublikowała również zdjęcia, na których widać agentów, Krzysztofa Rutkowskiego oraz ciężki sprzęt. Ekipa Rutkowskiego wyruszyła z Łodzi do Gdyni, gdzie ma włączyć się w poszukiwania podejrzanego o morderstwo 44-latka. Żona detektywa bez licencji zdradziła, jak doszło do tego, że włączyła się w akcję.

„Kiedy padła decyzja, że Biuro Rutkowski zaangażuje się w poszukiwania Grzegorza Borysa, który bestialsko zamordował 6-letniego chłopca, opuściłam szpital i ruszyłam na poszukiwania. Jesteśmy na miejscu, trzymajcie kciuki. Dziwny ten świat! I coraz więcej tak strasznych sytuacji. Mam nadzieję, że szybko sprawiedliwości stanie się zadość” – wyjawiła Maja Rutkowska na Instagramie.

Europejski Nakaz Aresztowania za Grzegorzem Borysem

Służby poszukujące Grzegorza Borysa biorą pod uwagę, że 44-latek mógł uciec poza granicę Polski. We wtorek, 24 października, sąd przychylił się do wniosku śledczych o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania za podejrzanym.

