Skandal w miejscowości Tuchola. Nauczyciel miał obcować płciowo z małoletnią

Do skandalicznych wydarzeń miało dojść na przełomie czerwca i lipca tego roku. Wówczas 32-letni nauczyciel z Tucholi w woj. kujawsko-pomorskim miał obcować płciowo z małoletnią. Karol D. usłyszał zarzut z artykułu 200 kodeksu karnego.

„Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” – brzmi jego treść.

Nauczyciel usłyszał zarzuty. Miał obcować płciowo z małoletnią

Mężczyzna jeszcze w lipcu został zawieszony w obowiązkach, a szkoła wydała w sprawie oświadczenie. „Wydarzenia, których dotyczy śledztwo prowadzone pod nadzorem tucholskiej prokuratury, miały mieć miejsce na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. Zawiadomienie do policji w tej sprawie złożyła osoba trzecia, jak informują lokalne media, w tym Tygodnik Tucholski, niezwiązana z żadną ze stron. Po ujawnieniu oskarżeń nauczyciel został zawieszony w wykonywaniu obowiązków zawodowych” – przekazano wówczas.

Władze placówki podały, że w związku z wszczęciem postępowania karnego przeciwko jednemu z pracowników, pozostają w kontakcie z prokuraturą, policją, kuratorium oraz organem prowadzącym. „Nasza ścisła współpraca z instytucjami administracji publicznej oraz Radą Rodziców ma na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację” — napisano w oświadczeniu.

- Mężczyzna złożył zeznania i przyznał się do zarzucanego czynu – przekazał w lipcu portalowi pomorska.pl prokurator Marcin Przytarski, szef Prokuratury Rejonowej w Tucholi. Teraz – jak podają lokalne media – Karol D. śledztwo zakończyło się, a do Sądu Rejonowego w Tucholi trafił już akt oskarżenia w tej sprawie.

