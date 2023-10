45-latek w sukience i peruce okradał drogerie. Do sieci trafiło kompromitujące nagranie

KMP we Wrocławiu

Źródło: Policja / KMP we Wrocławiu

Wrocławscy policjanci złapali seryjnego złodzieja okradającego drogerie. Byłaby to rutynowa czynność, gdyby nie to, że 45-latek przebierał się za kobietę. Komenda miejska we Wrocławiu opublikowała kompromitujące nagranie.

Wrocławscy policjanci kryminalni przez chwilę mogli poczuć się jak widzowie kultowego filmu „Poszukiwany, poszukiwana” Stanisława Barei. Funkcjonariusze natrafili na złodzieja działającego pod przykrywką. 45-latek kradł drogie perfumy we wrocławskich galeriach handlowych. Mężczyzna próbował zgubić swoją tożsamość, przebierając się za kobietę. W tym celu wykorzystywał kobiecie atrybuty – sukienkę, białe kabaretki, perukę oraz czarne okulary. Czytaj też:

Plaga kradzieży w sklepach. Coraz częściej produkty wynoszą ludzie młodzi Jak podaje wrocławska komenda policji, po zatrzymaniu wydało się, że 45-latek miał już wcześniej problemy z prawem. Okazuje się, że mężczyzna był seryjnym złodziejem. Oprócz tego ma na swoim koncie prawomocny wyrok sądu dot. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do którego się nie stosował. Policja opublikowała kompromitujące nagrania złodzieja przebranego za kobietę Policja ze stolicy Dolnego Śląska udostępniła na swojej stronie internetowej kompromitujące nagranie ze sklepowego monitoringu. Widać na nim, jak 45-latek przebrany w czarną sukienkę i białe rajstopy ściąga po kolei produkty z półek perfumerii poruszając się przy tym w sposób właściwy dla kobiet. W kolejnej części filmu możemy zobaczyć zakutego w kajdanki złodzieja oraz samochód marki volkswagen, dzięki któremu najprawdopodobniej został namierzony przez policję. Teraz 45-letniemu złodziejowi gustującemu w kradzieżach, przebierankach i jeździe bez uprawnień grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna udawał manekina. Okradł warszawską galerię Niedawno sieć obiegła informacja o mężczyźnie, który w równie kuriozalny sposób okradł warszawską galerię handlową. 22-latek również postanowił działać pod przykrywką – udawał manekina na wystawie. Gdy sklep zamknięto i pracownicy poszli do domu, on ruszył na łowy, okradając sklep z biżuterii. Czytaj też:

