Nowe informacje po rezygnacji biskupa Kaszaka. „Watykan przystawił mu karabin do głowy”

Nie milkną echa sierpniowych wydarzeń w Dąbrowie Górniczej. W budynku należącym do parafii pw. NMP Anielskiej, która znajduje się w diecezji sosnowieckiej, doszło do orgii z udziałem księży. Bulwersującą imprezę miał zorganizować ksiądz Tomasz Z. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia. Powołano także specjalną kościelną komisję, która ma ustalić okoliczności tych wydarzeń, ale na razie nie wiadomo, by doszła ona to znaczących konkluzji.

Z początkiem tygodnia papież Franciszek przyjął rezygnację Grzegorza Kaszaka, który do tej pory był biskupem sosnowieckim. Na stanowisku zastąpi go Adrian Galbas. „Jeśli kogoś uraziłem lub coś zaniedbałem, bardzo za to przepraszam” – napisał duchowny. O postać byłego biskupa zapytano Jarosława Makowskiego. Filozof, teolog i publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego powiedział na antenie TOK FM, że odejście biskupa Kaszaka było tylko kwestią czasu.

– Pytanie było nie czy, ale kiedy straci funkcję. Watykan musiał podjąć taką decyzję, jeśli chciał usunąć z pierwszego planu biskupa, który budzi zgorszenie wiernych. To decyzja dobra, ale podjęta za późno – ocenił. Makowski zwrócił uwagę, że zapewne sam biskup Kaszak nie był inicjatorem tego kroku. – Watykan przystawił mu karabin do głowy – ocenił teolog.

Makowski zaznaczył, że biskup Kaszak”prowadził dość swawolny tryb życia„. – Proszę popytać księży. Wszyscy wiedzieli, że biskup jest przykładem kogoś, kto jest stanowczy wobec wiernych i nakłada im ciężary, których sam nie może udźwignąć. Chodzi tutaj o ludzką cielesność i erotykę – wyjaśnił.

