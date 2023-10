Polskie służby zarekwirowały paczkę z Chin. W środku 20 opakowań z brokatem

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zarekwirowali 20 opakowań z sypkim brokatem, znajdujących się w paczce sprowadzonej do Polski z Chin – przekazała Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Szczecin. Paczki z zakazanym brokatem

Pracownicy Służby Celno-Skarbowej, stacjonujący w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Oddziału Celnego w Szczecinie, przeprowadzili rutynową kontrolę przyjmowanych paczek. W jednej z nich odkryli produkt w formie mikrocząsteczek polimerów syntetycznych,który nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Adresat przesyłki potwierdził, że wewnątrz miał znajdować się brokat w proszku. Wśród 20 opakowań z substancją odkryto pięć buteleczek o pojemności 100 gramów z napisem „Craft Express, Shimmer Craft Glitter” i 15 pojemników bez żadnych oznaczeń. „Przesyłka nie zawierała instrukcji użytkowania, a sam towar miał niepełne oznakowanie, brakowało np. składu, adresu producenta czy jakichkolwiek informacji w języku polskim” – podkreśliły służby.

Zmiana unijnych przepisów

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie potwierdził, że odnaleziony brokat nie spełnia prawnych wymogów, jest niebezpieczny dla środowiska oraz „podlega zakazowi wprowadzenia do obrotu”. „Towar ten może zostać odesłany do nadawcy z obowiązkowym opisem w dokumencie tranzytowym/wywozowym: »Produkt niebezpieczny – niedopuszczony do obrotu«– rozporządzenie (UE) 2019/1020, bądź też zostać zniszczony na koszt importera” – poinformowała IZS w Szczecinie. Wybór jednego z rozwiązań należy do odbiorcy przesyłki.

Służby przypominają, że 16 października 2023 roku weszło w życie unijne rozporządzenie ograniczające użycie mikroplastików, do których zaliczany jest między innymi brokat w postaci syntetycznego tworzywa o wielkości nieprzekraczającej 5 mm. W pierwszych kilku dniach po wprowadzeniu nowych przepisów funkcjonariusze Oddziału Celnego w Szczecinie zatrzymali trzy przesyłki z zakazaną substancją, w tym jedną z 10 opakowaniami oraz dwie zawierające 20 woreczków.

