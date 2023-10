Kto pokieruje armią w czasie wojny? Prezydent wskazał Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych

Kilka dni przed wyborami parlamentarnymi Wojsko Polskie opuściło kilkanaście kluczowych osób, m.in. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski, a także 11 osób z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

10 października, prezydent Andrzej Duda mianował ich następców. Nowym szefem sztabu został gen. Wiesław Kukuła, a gen. Maciej Klisz został nowym dowódcą operacyjnym.

W piątek, 27 października, Andrzej Duda w drodze postanowienia wskazał generała broni Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Informację przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent zdecydował. Wskazał, kto powinien kierować armią w czasie wojny

Jak wyjaśniono w komunikacie BBN, postanowienie prezydenta zostało wydane na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, na wniosek premiera. Wręczenie aktu wskazania odbyło się w piątek w Pałacu Prezydenckim.

BBN wyjaśnia, że wyznaczenie na osobę przewidzianą do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych ma na celu umożliwienie tej osobie wcześniejsze przygotowanie się do pełnienia funkcji w czasie wojny. „Zarówno w zakresie zapoznawania się z procedurami przewidzianymi na wypadek uruchomienia wojennego systemu dowodzenia, udziału w ćwiczeniach szczebla strategicznego, a także analizy potencjału wojskowego przewidzianego do użycia w operacji obronnej” – dodano.

Mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych przez prezydenta odbywa się na mocy konstytucji i ma miejsce w czasie wojny. Dowódca kieruje obroną państwa we współdziałaniu z Radą Ministrów oraz dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi jednostkami podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

