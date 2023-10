Ksiądz wysyłał szóstoklasistom seksualne propozycje. Powiedzieli o wszystkim nauczycielce

Trzej uczeniowie jednej ze szkół podstawowych w gminie Chorkówka na Podkarpaciu zgłosiło nauczyciele, że ksiądz, za pomocą komunikatora internetowego, wysyłał szóstoklasistom propozycje seksualne. O sprawie powiadomiono dyrektora placówki. Sprawa trafiła do prokuratury, a katechetę odsunięto od odprawiania mszy i nauczacznia. Bronisław W. opuścił też parafię, gdzie był proboszczem.

Portal nowiny24.pl opisuje, że ksiądz w 2019 r. założył konto pod innym nazwiskiem, z którego kontaktował się z niektórymi uczniami. Mężczyzna usłyszał zarzuty, w tym kilkukrotnego składania dwóm małoletnim uczniom poniżej 15 roku życia propozycji wykonania innych czynności seksualnych i utrwalania ich za pomocą zdjęć i filmów. Ksiądz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd skazał księdza. Katecheta namawiał szóstoklasistów do nagrywania filmów

Sąd w I instancji skazał go na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i dozór kuratora sądowego w okresie próby – informują nowiny24.pl. Orzeczono też zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych. Katecheta miał też zapłacić nawiązkę – dla dwóch młodszych po 3 tys. złotych, s dla trzeciego nastolatka – 2 tys. złotych. Przez 10 lat oskarżony nie może wykonywać pracy związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Sąd zobowiązał go też do poddania się specjalistycznemu leczeniu.

Sąd Okręgowy w Krośnie wydał w środę prawomocny wyrok po uwzględnieniu apelacji. Uchylone zostało jedynie orzeczenie o środku zabezpieczającym w postaci przymusowej terapii. W pozostałym zakresie wyrok sądu I instancji został utrzymany.

