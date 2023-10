Atak Hamasu na Izrael. MSZ wydało komunikat o ewakuacji

W piątek, 27 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat o postępach w ewakuacji polskich obywatelek i obywateli z Izraela oraz Palestyny. „Po wybuchu aktualnego konfliktu wywołanego terrorystycznymi atakami Hamasu na Izrael 7.10 polska służba dyplomatyczno-konsularna zareagowała natychmiast” – przekazano.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

W sobotę, 7 października dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło rozpoczęcie operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi. W godzinach porannych ze Strefy Gazy posłano nawet tysiące rakiet. Organizacja atakowała z morza, lądu i powierza, zabijając i porywając napotkanych cywilów.

W tym samym dniu Siły Obronne rozpoczęły działania odwetowe, raniąc i zabijając mieszkańców Strefy Gazy. Konflikt na linii Hamas-Izrael eskaluje, a przebywający na terenach zagrożonych atakami terrorystycznymi ludzie, w tym obywatele innych państw, szukają sposobu na ucieczkę.

MSZ: W Strefie Gazy są Polacy

„Ewakuacja obywateli deklarujących chęć opuszczenia terenu Izraela została zrealizowana w ciągu kilku dni” – poinformowało MSZ. W akcję zaangażowane było także Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne polskie podmioty. „Wśród obywateli ewakuowanych przez lotnisko w Tel Awiwie znalazły się również osoby, znajdujące się wcześniej na Zachodnim Brzegu Jordanu” – dodano.

twitter

Mimo licznych prób polskie służby nie zdołały sprowadzić do Polski obywateli przebywających w Strefie Gazy. „Ewakuacja (...) nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów. MSZ nieustannie domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację” – wyjaśniono. Podkreślono zarazem, że nie udało się to żadnemu z „państw trzecich”, co wywołuje niepokój.

Czytaj też:

Wracała do domu z wakacji i zaczął się atak. Polka mieszkająca w Izraelu: „Codziennie odświeżam listę porwanych i zabitych”Czytaj też:

Hamas dokonał zmasowanego ostrzału w kierunku Tel Awiwu. „Największa salwa od początku wojny”