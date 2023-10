Nie tylko Clout MMA. Niech ktoś to wreszcie zatrzyma! Pora zdelegalizować freak fighty

Zamieszczając ten apel w tytule doskonale zdaję sobie sprawę z naiwności z niego płynącej. Nie pozostaje mi zatem nic innego, niż starać się przemówić do zdrowego rozsądku, bądź jego resztek, rodziców, którzy właśnie w prezencie swojemu 12-, 13-, czy 14-latkowi kupili dostęp do kolejnej gali, tym razem czegoś, co nazywa się Clout MMA, i fundując nastolatkowi ten seans patologii na żądanie mają nadzieję na to, że staną się „rodzicami roku”. Takimi, których koledzy w klasie zazdroszczą. Jeśli właśnie to państwo zrobiliście, lub wciąż macie w planach, to z całego serca życzę, by sceny z tych festiwali degeneracji wracały do was w najczarniejszych koszmarach.

31 października 2019 rok. Razem z Szymonem Krawcem oddawaliśmy okładkowy tekst pt. „Klatka, jatka, fejm”, w którym opisywaliśmy zupełnie nowe, ale już wtedy totalnie nas niepokojące zjawisko. Pisaliśmy tak: „Youtuber bije osobę niepełnosprawną po głowie, aż pocieknie krew. Patostreamer kopie rywala tak mocno, że pękają mu kości i noga wygina się w literę L. Instagramerka obrzuca rywalkę jajkami, krzycząc: „Zamknij ten łeb, k…a”. Witajcie w Fame MMA. To świat, o którym wolelibyście nie słyszeć, a oglądają go wasze dzieci...