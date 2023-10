Opozycja chce zmieniać media publiczne. SDP ocenia: To plany niezgodne z prawem

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz na antenie Telewizji Polskiej komentowała plany opozycji dotyczące mediów publicznych. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica chcą odpolitycznić kanały i rozgłośnie, które przez osiem ostatnich lat służyły jako tuba propagandowa rządzących i narzędzie do atakowania przeciwników.

Hajdasz: Pozaprawne przejęcie mediów publicznych

„Wiadomości” TVP twierdzą, że politycy opozycji mają już nawet gotowe listy z nazwiskami dziennikarzy, których w pierwszej kolejności trzeba będzie wyrzucić z mediów publicznych. – To, co proponuje Koalicja Obywatelska i związane z nią ugrupowania ws. przejęcia mediów publicznych, to działania pozaprawne – podkreślała Hajdasz.

– Nie może być zgody na czystki w mediach publicznych i wyrzucaniu dziennikarzy, którzy nie podobają się politykom – oświadczyła dyrektor CMWPSDP. – Nie po to przez tyle lat zabiegaliśmy o to, aby w przestrzeni publicznej był pluralizm, żeby teraz milczeć – dodawała. Przypomniała, że „przed 2015 roku środowiska konserwatywne nie miały żadnej możliwości prezentowania opinii publicznej swoich poglądów i opinii”.

Opozycja chce zmiany w mediach rządowych

Działania mediów publicznych polegające na promowaniu dotychczas rządzących i przedstawianiu zmanipulowanych wypowiedzi polityków opozycji za rządów PiS, przestały już zaskakiwać. Nawet w ostatnich dnach przed wyborami, „wiadomości” TVP nie odpuściły okazji, by uderzyć w Donalda Tuska. Telewizja Polska przyzwyczaiła nas, że przedstawia rzeczywistość po swojemu.

O tym, że po dojściu obecnej opozycji do władzy szykują się zmiany w strukturach mediów publicznych mówiło się od dawna. Argument ten pojawił się m.in. w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu Platformy Obywatelskiej. „Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 mld zł z TVP na leczenie raka” – czytamy w programie.

