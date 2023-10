Sulejów. Tragedia na grzybobraniu. W lesie znaleziono ciało kobiety

Rodzina rozpoczęła poszukiwania zaginionej 87-latki po tym, jak kobieta nie pojawiła się w ustalonym wcześniej miejscu. Wiadomo, że mieszkanka gminy Sulejów wybrała się do lasu pod Piotrkowem Trybunalskim na grzybobranie.

Gdy kilkugodzinne poszukiwania nie przyniosły skutku, zaalarmowano służby. Jak przekazało Radio Łódź, a miejscu pojawili się policjanci, straż leśna, a także strażacy z jednostek zawodowych oraz ochotniczych. Była także specjalistyczna strażacka grupa poszukiwawcza, wyposażona w drony i psy tropiące. Jednak także one nie były w stanie odnaleźć kobiety. W niedzielę przypadkowa osoba natrafiła na ciało seniorki.

Piotrków Trybunalski. W lesie znaleziono ciało kobiety

Policjaw Piotrkowie Trybunalskim zwraca uwagę, że choć grzybobranie to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu, to należy mieć świadomość, że pomimo znajomości lasu łatwo można w nim stracić orientację i się zgubić. „W pewnym momencie wszystkie drzewa i krzewy mogą się nam wydać identyczne, szczególnie gdy zapada zmierzch. Policja zwraca się z apelem do grzybiarzy aby wybierając się do lasu nie zapominali o podstawowych środkach ostrożności. Do lasu wybierajmy się wczesnym rankiem lub za dnia, a nie pod wieczór, najlepiej w kilka osób” – przekazano w komunikacie.

Funkcjonariusze zalecają, aby cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy z innymi grzybiarzami i nawoływać się wzajemnie. Jeżeli wybieramy się samotnie, poinformujmy rodzinę o miejscu planowanego grzybobrania oraz czasie powrotu. Do tego każda osoba powinna mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy.

Bezpieczeństwo w lesie. To grzybobranie skończyło się tragicznie

„Można również rozważyć zabranie kamizelki odblaskowej, gdyż w razie nocnych poszukiwań osoba taka będzie bardziej widoczna w świetle latarek bądź szperaczy. Można zabrać ze sobą również latarkę, która będzie pomocna w przypadku zgubienia się. Nie wchodźmy w głąb lasu nie znając go. Starajmy się nie oddalać od samochodu i głównej drogi aby słyszeć przejeżdżające z daleka pojazdy” – radzą służby.

Jeżeli jednak zgubimy się w lesie należy niezwłocznie powiadomić policję, podając przybliżoną lokalizację. Należy też pamiętać o seniorach i dopilnować, aby nie wybierali się na grzyby samotnie.

Czytaj też:

Pokazał pyszne grzyby, których nikt nie zbiera. W części Polski jest ich zatrzęsienieCzytaj też:

Znalazła 60 borowików w jednym miejscu. Internauci nie chcą jej uwierzyć