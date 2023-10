Ksiądz z Białołęki przeżył koszmar. „Mam nadzieję, że się nie rozkleję i nie rozpłaczę”

45-letni duchowny doznał wylewu podczas urlopu w Szkocji. Okazało się, że żył z tętniakiem, którego pęknięcie nieomal doprowadziło do jego śmierci. Operacja uratowała mu życie. Proboszcz parafii w Białołęce pod Głogowem na Dolnym Śląsku w niedzielę, 29 października, wrócił do swoich wiernych, by opowiedzieć o tym, czego doświadczył.

- Mam nadzieję, że się nie rozkleję i nie rozpłaczę, ale chcę wam powiedzieć, że wróciłem do swojej parafii – mówi ksiądz Kluwak, cytowany przez portal myglogow.pl. Przyznał, że przez ostatnie tygodnie czuł się okropnie. – Trudno mi nawet o tym wszystkim opowiadać. Byłem bezrobotny i bezdomny. Nie mogłem tak żyć. Starałem się jak najszybciej dojść do siebie, wciąż chodzę na ćwiczenia, przechodzę rehabilitację. Mam jeszcze pewne ubytki, jeśli chodzi o mowę, trochę jeśli chodzi o chodzenie. Czasem coś zapomnę. Ale robię wszystko, ciężko pracuję, aby być sprawny i aktywny taki jak byłem – dodaje.

Duchowny podczas niedzielnej mszy przekazał, że mógł liczyć na niespotykaną pomoc przyjaciół, a także nieznajomych wcześniej osób. Obcy ludzie do mnie przyjeżdżali i przywozili mi różne rzeczy, pomagali w zwalczaniu choroby. Obcy ludzie dawali mi kąt do życia, bo ksiądz bez swojej parafii jest przecież jak bezdomny. Teraz czuję, że jestem potrzebny – podsumował.

Czym jest tętniak mózgu?

Tętniak mózgu to nieprawidłowa zmiana w obrębie tętnic zlokalizowanych w mózgowiu. Powstaje, gdy jedna z warstw budujących tętnicę ulegnie osłabieniu. Wówczas ściana tętnicy wybrzusza się, tworząc jakby worek wypełniony krwią. Tętniaki mózgu mogą występować w każdym wieku, ale najczęściej pojawiają się u osób dorosłych w wieku 30-60 lat. Są one bardziej powszechne u kobiet niż u mężczyzn.

Wśród przyczyn tętniaków mózgu wymienia się wrodzone wady naczyniowe, czynniki genetyczne, wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca, palenie tytoniu, stosowanie niektórych leków, uraz głowy. Objawami tętniaków mózgu są: nagły, silny ból głowy; nudności i wymioty; zawroty głowy; zaburzenia widzenia; osłabienie lub paraliż kończyn; zmiany w świadomości.

