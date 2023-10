„Sylwester z wartościami”. Uczelnia o. Rydzyka zaprasza na imprezę noworoczną

W dniach od 29 grudnia do 1 stycznia w Toruniu odbywać się będzie niezwykłe wydarzenie. Mowa o zabawie sylwestrowej oraz towarzyszących jej atrakcjach na uczelni ojca Rydzyka. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przygotowała „Sylwestra z wartościami”, czyli imprezę inną niż wszystkie, na których tego dnia będą bawić się Polacy.

Uczelnia o. Rydzyka organizuje Sylwestra

„Wielkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!, a podczas niego warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, zwiedzanie Torunia, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję – oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej!”Czas dla ciała i dla ducha!„ — zachęcają organizatorzy.

Jak poinformowano, koszt takiej zabawy to 150 zł za osobę. Podkreślono, że cena to jedynie wyżywienie, ponieważ pozostałe koszty pokrywane są z funduszu 1,5 proc., przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość.

Zaradny jak redemptorysta

Ostatnie osiem lat to wyjątkowo dobry czas dla inicjatyw o. Tadeusza Rydzyka. Jak wyliczyła Wirtualna Polska, państwo zainwestowało w projekty redemptorysty nawet 380 milionów złotych. Jeszcze przed wyborami o. Tadeusz Rydzyk żalił się, że jeśli władzę w Polsce przejmą niedookreślone siły, to kraj ulegnie zniszczeniu. Biorąc pod uwagę wyliczenia wykonane przez redakcję Wirtualnej Polski, można przypuszczać, że zakonnikowi bardzo zależało na tym, by to PiS pozostał u władzy.

Największą hojnością przy finansowaniu inicjatyw redemptorysty wykazał się, kierowany przez Piotra Glińskiego, resort kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasiliło projekty zakonnika kwotą około 218 milionów złotych. Gigantyczna kwota została przeznaczona na budowę Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Minister Kultury zobowiązał się do sfinansowania tej instytucji w umowie zawartej ze sterowaną przez Rydzyka fundacją Lux Veritas.

Czytaj też:

380 mln zł na „dzieła” o. Rydzyka. Środki z ministerstw i unijnych projektówCzytaj też:

Jak Kościół traci w Polsce rząd dusz. „Po wyborach widać to jasno”