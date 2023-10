Linie cmentarne w Warszawie. Dodatkowe autobusy na 1 listopada

1 listopadawarszawiacy, tak jak mieszkańcy innych polskich miast, wyruszą na cmentarze, by uczcić pamięć zmarłych bliskich. Władze miasta zalecają, by we Wszystkich Świętych poruszać się po mieście komunikacją publiczną, a samochody zostawić na przydomowych parkingach. Ma to ułatwić sytuację na drogach i upłynnić ruch w okolicach cmentarzy.

Dodatkowe autobusy w Warszawie

1 listopada na ulice w stolicy wyjedzie ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Z okazji Wszystkich Świętych miasto uruchomiło 24 specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają ułatwić mieszkańcom miasta i przyjezdnym poruszanie się w okolicach cmentarzy. Przy cmentarzach będą funkcjonowały także dodatkowe przystanki.

Jak zapewnia Warszawski Transport Publiczny, niektóre autobusy i tramwaje będą kursowały nawet co 1-2 minuty (np. z węzła Młociny na Cmentarz Północny), co ma zapobiec przeładowaniu środków komunikacji.

Dodatkowe linie cmentarne w Warszawie

We Wszystkich Świętych zostaną uruchomione dodatkowe linie:

tramwajowe: C1, C4 i C6

autobusowe: C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

W jakich godzinach będą funkcjonowały dodatkowe autobusy?

Dodatkowe pojazdy wyjadą na ulice o godz. 7 rano i będą jeździły do godz. 19. Wyjątkiem są linie na Powązki (C11 i C90), z których będzie można skorzystać aż do godz. 21.

Rozkład jazdy dla zwykłych autobusów i tramwajów

Zwykłe linie tramwajowe i metro będą funkcjonowały według sobotniego rozkładu jazdy, a linie autobusowe według świątecznego rozkładu jazdy.

Jak dojechać w Warszawie do najsłynniejszych nekropolii?

Aby dostać się w Warszawie do największych nekropolii, wystarczy skorzystać z poniższych linii autobusowych lub tramwajowych.

Cmentarz Bródnowski

ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 160, 169, 500 – do skrzyżowania ulic Handlowej i Kołowej)

ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25

ul. Chodecka: 145, 156, 169, (C56, 114 – do skrzyżowania ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej)

Cmentarz Północny

Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181

Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

Powązki

Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C51, C90, M1 i C11, 180 (C70, 122, 191, 409 – do skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z. Krasińskiego)

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C51, C70, C90, M1 i C11, 180, 409 (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej), 191

Inne cmentarze

Cmentarz Żydowski (przy ulicy Okopowej): C1, M2 i 1/22, 73

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 i 24

Cmentarz Prawosławny: C12, C84, 105, 167, 197, Z26, M2+C12/Z26

Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C88, 76, 33, 110, 116, M1 i 76/33, M2 i 76 (C70 C84, 114, 203, 210, 250, 409, Z12 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada)

Cmentarz Wolski: C12, C84, 76, 105, 194, 197, 255, 713, 716, Z26, M2+C12/Z26

Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Wilanowski: C89, 116, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 263, 264, 519

Cmentarz na Tarchominie: C07, 133, 211

Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517, C89

Cmentarz przy ul. Fasolowej: 129, 178, 187, 189, 191, 517, C89

Cmentarze pod Warszawą

Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514

Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173, (520 – do pętli Marysin)

Cmentarz w Zerzniu: 142, 702

Cmentarz w Radości: 161, 213

Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142.

Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 519, 710, 724, 742

Cmentarz w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739

